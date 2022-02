Sledi spektakl: Lukaku odveo Čelsi u finale svetskog klupskog prvenstva (VIDEO)

Večernje novosti pre 55 minuta | Novosti online

Tanjug/AP Oni su su večeras u Abu Dabiju savladali Al-Hilal 1:0 (1:0).

Jedini gol postigao je Romelu Lukaku u 32. minutu. Romelu Lukaku goal ⚽ The Belgian slams home from close range following good work from Kai Havertz 💪 Al Hilal 0-1 Chelsea #ClubWorldCup pic.twitter.com/v5Qneq47Qq — Birdiefootball (@birdiefootball) February 9, 2022 Evropski šampion će se u finalu sastati protiv prvaka Južne Amerike Palmeirasa, koji je juče savladao egipatski Al-Ahli. BONUS VIDEO: Ovo su fudbaleri sa najvećim zaradama