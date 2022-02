Milenković zakazao direktan duel protiv Vlahovića! Fiorentina na krilima Srbina prošla u polufinale, sada čekaju Juventus!

Blic sport pre 1 sat | St. K.

Kad nema Dušana onda mora Nikola! Fudbaleri Fiorentine plasirali su se večeras u polufinale italijanskog kupa i to posle velike drame u okršaju sa Atalantom, koju je u poslednjem minutu doneo pobedu rezultatom 3:2 u Bergamu.

Naime, gol odluke je na efektan način postigao srpski defanzivac Nikola Milenković i to u 94. minutu igre posle prekida koji je izveo kapiten Biragi Tada je lopta posle odbitka došla do Milenkovića koji ju je prvim dodirom umirio, a potom i "poklopio" pre nego što je pala na zemlju i tako postigao prelep gol za veliku radost "ljubičastih". Prvi do prednosti stigli su gosti preko Pjanteka koji je u devetom minutu doneo prednost "violi", da bi u 71. posle golova