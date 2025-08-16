Kadeti Srbije u finalu EP posle izvanredne igre i ubedljive pobede nad Slovenijom

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva (U16), pošto je sinoć u Tbilisiju u polufinalu pobedila selekciju Slovenije rezultatom 90:58.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Ognjen Simjanovski, koji je postigao 24 poena, dok je Nikola Kusturica dodao 19. Vaso Šaponjić nije se upisao u listu strelaca za osam minuta provedenih na parketu, ali je imao tri skoka. Naši mladi košarkaši boriće se za tituli prvaka Evrope večeras od 19 časova, a protivnik im je selekcija Litvanije. Izvor: Morava info