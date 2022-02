"Penzije će biti 500 evra, plate: 1.000" Ministar najavio novo povećanje primanja za javni i privatni sekotor, ali i za najstarije

Blic pre 2 sata | A. J.

Do kraja mandaa naredne vlade u 2026. godini prosečna penzija u Srbiji će biti 500 evra, a plata 1.000 evra, rekao je danas ministar finansija Siniša Mali. - U julu 2012. na računu smo imali 8.5 milijardi dinara, ni za plate ni za penzije.

U ovom trenutku imamo 162 milijarde dinara na računu. Potpuno smo likvidni. Kroz teške reforme smo došli do toga da već 4 godine imamo suficit u budžetu. Do kraja mandata naredne vlade prosečna plata biće 1000 evra. Obećali smo da će rasti sve više i više i to i činimo - rekao je Mali. Ministar je dodao da će rasti i penzije i da će do 2026. godine prosečna biti 500 evra. Prosečna penzija u Srbiji sada je oko 31.000 dinara, a prosečna plata je nadomak 70.000