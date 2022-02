Protest ispred Predsedništva: Ekološki aktivisti postavili šatore, bila blokirana Ulica kralja Milana

Blic pre 52 minuta

Ekološki aktivisti, koji traže donošenje zakona o zabrani istraživanje i eksploatacija litijuma i bora u Srbiji, postavili su šatore u Pionirskom parku, ispred ulaza u zgradu u kojoj je sedište predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Kako su ranije najavili, nameravaju da "kampuju" do ispunjenja zahteva. Bila je blokirana Ulica kralja Milana. Aktivista Udruženja "Ne damo Jadar" Zlatko Kokanović izjavio je za N1 da su "dešavanja na terenu ista kao pre ukidanja Uredbe o prostornom planu projekta posebne namene". - Kompanija je posle 20. januara otkupila još jedno domaćinstvo, devet parcela, nešto šuma i poljoprivrednog zemljišta - rekao je on. Prema rečima Kokanovića, sve to im govori da nije