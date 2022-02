Spektakl u najavi: Dončić i Jokić saigrači!

Hot sport pre 33 minuta | Vukašin Cvetković

Biće to duel za pamćenje! NBA Ol-star zakazan je za 20. februar ove godine, a praksa koja se ponavlja već nekoliko godina u najjačoj ligi sveta je da igrači sa najviše glasova publike – KAPITENI, biraju svoje saigrače na ovom događaju.

Sa jedne strane kapiten je Lebron Džejms, dok se na drugoj strani našao Kevin Durent koji zbog povrede neće moći da nastupi, baš kao ni Drejmond Grin. Lebron Džejms je za startere izabrao: Nikolu Jokića, Janisa Antetokumpa, Stefa Karija i Demara Derozana. Igrači koji će meč početi sa klupe, a deo Lebronovog tima su: Batler, Dončić, Garland, Harden, Mičel, Pol i Vanvlit. The full #NBAAllStar Game rosters for #TeamDurant and #TeamLeBron! 2022 #NBAAllStar Game: