Jokić u "drim timu" na Ol-staru sa Lebronom, Janisom, Karijem... (video)

Ol-star vikend na programu je od 18. do 20. februara u Klivlendu. Utakmica najvećih zvezda igraće se u noći između 20. i 21. februara u 2 časa ujutru po našem vremenu

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić igraće na predstojećem Ol-staru u ekipi koju će predvoditi Lebron Džejms, a koja je, ako ništa, zvučnija od protivničke čiji kapiten je Kevin Durent. Jokić će biti u prvoj petorci Džejmsove ekipe u kojoj su još Janis Adetokumbo, Stefen Kari i Demar Derozan. Kevin Durent izabrao je Džoela Embida, Džejsona Tejtuma, Dža Moranta, Treja Janga i Endrua Viginsa. Nikola after the All-Star draft, probably pic.twitter.com/eaWQBLG0Fm