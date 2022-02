Jokić ljut na sebe i saigrače: "Nikola je definicija umora" (video)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto AP Srpski košarkaš je ostvario 71. tripl-dabl u karijeri sa 23 poena, 16 skokova i 11 asistencija, ali to nije bilo dovoljno za trijumf Nagetsa.

Ako još tome dodamo i devet izgubljenih lopti Jokića sve će vam biti jasno zbog čega. Ni sam Nikola nije bio zadovoljan posle meča, šta više priznao je da je on glavni krivac za poraz Denvera. - Mislim da smo Vil Barton i ja igrali veoma loše. Nismo imali nikakvu hemiju. Trebalo je da budemo lideri. Danas sam imao devet izgubljenih lopti. Bilo je do mene, ali malo i do Vila - poručio je as Denvera posle meča. Trener Denvera Majk Meloun ima razumevanje posle poraza