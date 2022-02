Odblokiran most Ambasador između Kanade i SAD

Danas pre 41 minuta | Beta

Kanadska policija rasterala je sve preostale demonstrante koji su šest dana blokirali granični prelaz ka SAD zbog ograničenja uvedenih u zemlji u borbi protiv kovida-19 što je ometalo protok autodelova i drugih proizvoda između dve zemlje.

Kanadske kamiondžije su iz protesta prema sertifikatima o vakcinaciji blokirale most Ambasador koji povezuje kanadski grad Vindzor u pokrajini Ontario sa američkim gradom Detroitom. To je primoralo automobilske kompanije da privremeno zatvore fabrike, ili smanje proizvodnju. Kanadski sud je u petak naredio hitnu deblokadu mosta, ali je nekoliko desetina ljudi ostalo na blokadama. Policija je sada očistila put, ali je most i dalje zatvoren, prenosi BBC. U saopštenju