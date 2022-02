Bio sam pijan, žao mi je zbog svega: Pušten mladić iz pritvora koji je sinoć pretukao taksistu

Kurir pre 58 minuta

Marko R. (22) iz Beograda koji je pretukao taksistu Milorada A. (61) saslušan je u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu.

Kako nezvanično saznajemo, on je priznao da je pretukao taksistu. - Bio sam pijan, a razbesnelo me je što je odbio da me vozi. Žao miu je zbog svega - rekao je Marko na saslušanju nakon čega je pušten iz pritvora. Dana 14.02.2022. godine, po nalogu dežurnog zamenika javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, od strane Policijske stanice Vračar doneto je rešenje o zadržavanju osumnjičenog M.R. u trajanju do 48 časova, zbog postojanja osnova sumnje