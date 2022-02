Završena blokada kod Palate Srbije, borba protiv eksploatacije litijuma se nastavlja

Beta pre 20 minuta

Direktor kampanje Kreni-promeni Savo Manojlović kazao je da je današnji protest ispred zgrade Palata Srbije završen, nakon što je trajao oko dva sata, i pozvao okupljene da se raziđu po grupama, poručujući da će se borba protiv eksploatacije litijuma nastaviti.

"Uglavnom legitimišu mlade jer se njih i najviše plaše. Zato su vam dali po sto evra, zaslužujete više. Dobili ste ih zato što pretestujete, nastavite i dobijaćete sve više u životu", rekao je Manojlović, javio je TV N1.

On je naveo da još ima vremena da Vlada Srbije, pre raspuštanja Skupštine, po hitnom postupku dostavi na usvajanje zakon o zabrani eksploatacije litijuma, ali ako se to ne desi, večeras će biti saopšteni dalji koraci.

Poručio je i da "Srbija nije na prodaju".

"Njihova poruka je - kandidujte se na izborima pa radite šta želite. Naša poruka sa protesta je - ko god da pobedi na izborima neće više moći da radi šta god poželi", rekao je Manojlović.

Manojlović je saopštio da su se tokom blokade dogodila četiri incidenta, kada su vozači automobila pokušavali da prođu kroz grupu okupljenih građana, koja su se desila uglavnom pri kraju skupa.

Pozvao je okupljene da ne optužuju za to prisutne policajce jer su oni, kako je naveo, profesionalno radili svoj posao.

"Prijavili smo skup ali nisu obezbeđene saobraćajnice, što je opstruirao ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin", rekao je Manojlović.

Tokom protesta blokirani su pravci prema ulazima Palate Srbije, svečanom i službenom, ispred koji su postavljeni kordoni policije ali bez opreme za razbijanje demonstracija.

Za to vreme u Palati Srbije, predsednik države Aleksandar Vučić je uručivao priznanja povodom Dana državnosti.

Sve vreme protest je koordinisao Manojlović, uz pomoć megafona.

Povremeno su neki od ekoloških aktivista probali da protrče kroz kordon policije, kako bi prišli zgradi, koja ih u tome sprečava.

Tako je policija zadržala i Dragana Simovića iz Gornjih Nedeljica, ali ga je brzo pustila nakon burnog reagovanja ostalih okupljenih koji su za to dali rok od deset minuta.

"Došli smo ko ljudi ovde da se čuje naša muka, od četvrka smo ispred zgrade Predsedništva, ali niko da se zaustavi da nas čuje", rekao je Simović, za TV N1.

Kako je dodao, "ne razume ih kao domaćin".

"Meni kad neko dođe ja mu pocepam rukav da uđe u kuću, a ovi ništa. Kako ih nije sramota", ispričao je Simović.

Zlatko Kokanović iz Udruženja Ne damo Jadar zahvalio je građanima koji su ih podržavali prethodnih nekoliko dana prilikom protesta kod zgrade Predsedništva, donosili hranu i nudili im svoje kuće da prenoće.

"Idemo do kraja a predsednik Vučić može da današnji dan iskoristi ako ume da sluša volju naroda i da usliši naše zahteve, tako da se raziđemo svojim domovima. Međutim, ako to ne uradi, nastavićemo da se borimo do pobede", rekao je Kokanović tokom protesta.

Blokada kod Palate Srbije: Sramota, ne žele ni da nas čuju, ne odustajemo

Ekološki aktivisti, koji blokiraju prilaz Palati Srbije u Beogradu, povremeno pokušavaju da protrče kroz kordon policije, kako bi prišli zgradi, koja ih u tome sprečava.

Policija je zadržala Dragana Simovića iz Gornjih Nedeljica, ali ga je brzo pustila nakon burnog reagovanja ostalih okupljenih koji su im za to bili dali rok od deset minuta.

"Došli smo ko ljudi ovde da se čuje naša muka, od četvrka smo ispred zgrade Predsedništva, ali niko da se zaustavi da nas čuje", rekao je Simović za TV N1.

Kako je dodao, "ne razume ih kao domaćin".

"Meni kad neko dođe ja mu pocepam rukav da uđe u kuću, a ovi ništa. Kako ih nije sramota", ispričao je Simović.

Zlatko Kokanović iz Udruženja "Ne damo Jadar" zahvalio je građanima koji su ih podržavali prethodnih nekoliko dana prilikom protesta kod zgrade Predsedništva, donosili hranu i nudili im svoje kuće da prenoće.

"Idemo do kraja a predsednik Vučić može da iskoristi današnji dan ako ume da sluša volju naroda i da usliši naše zahteve, tako da se raziđemo svojim domovima", rekao je Kokanović.

Međutim, ako to ne uradi, naveo je, "nastavićemo da se borimo do pobede".

Incident, auto 'nosio' na haubi mladića koji je blokirao ulicu kod Palate Srbija

Auto je "poneo" na haubi više metara mladića koji je blokirao raskrsnicu kod Palate Srbija u Beogradu, ali kako je izjavio nakon toga, ne oseća zdravstvene probleme mada će kasnije otići u bolnicu na pregled.

On je, tokom javljanja reportera TV N1, sa Bulevara Nikole Tesle, rekao da je auto pred njim umesto da uspori ubzao pa da se, kad ga je udario, uhvatio za brisač kako bi ostao na haubi i tako ga iščupao.

"Neće me ovo uplašiti, imam spremljen šator da kampujem ispred zgrade Predsedništva", rekao je mladić reporteru.

U trenutku incidenta čuli su se uzvici okupljenih koji su se uplašili za ovog mladića i pokušavali da zaustave auto.

Ekološki aktivisti se nalaze postavljeni prema oba uzlazu u Palatu Srbije, gde predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručuje odlikovanja povodom Dana državnosti.

Policija im ne dozvolja da priđu zgradi, a najavljeno je da će blokada trajati ukupno oko dva sata.

Počela blokada prilaza Palati Srbije, policija brani da ekološki aktivisti priđu bliže

Ekološki aktivisti počeli su danas blokadu Palate Srbija na Novom Beogradu, u kojoj bi predsednik države Aleksandar Vučić trebalo da uruči priznanja povodom Dana državnosti, najavljući da će tu ostati dva sata, sa zahtevom protiv ekspoloatacije litijuma, zbog čega danima kampuju ispred zgrade Predsedništva.

Građani su krenuli ka ulazu Palate Srbije, iz pravca Bulevara Nikole Tesle, koji je blokiran za vozila, ali im kordon policije ne dozvoljava da priđu zgradi zbog čega se čuju uvredljivi povici protiv Vučića, javlja reporter TV N1.

Direktor kampanje Kreni- Promeni Savo Manojlović predvodi građane, obraćajući im se preko megafona, u pokušaju da priđu zgradi kako bi "blokirali Vučića jer on blokira ceo sistem".

Manojlović je izjavio da ima još vremena da se ne raspusti Narodna skupština i da Vlada po hitnom postupku uputi zakon na usvajanje u skladu sa zahtevima ekoloških aktivista, a ukoliko se to ne desi, javnost će večeras biti obaveštena o daljim koracima.

"Mi od borbe nećemo odustati", rekao je Manojlović.

Građani su se okupili i na pravcu ka drugom, svečanom ulazu u Palatu Srbije, gde se takođe nalazi policija.

Savo Manojlović objavio mapu današnjih blokada Palate Srbija

Direktor za kampanje inicijative Kreni-promeni Savo Manojlović objavio je danas mapu lokacija na kojima će demonstranti blokirati prilaze Palati Srbija u Beogradu, gde će predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručivati odlikovanja povodom Dana državnosti.

"U 12 sati napadamo Bulevar Mihajla Pupina i Bulevar Nikole Tesle. Najbitnije je da veliki broj građana ode od keja sa strane reke i kroz park izađe na Bulevar Nikole Tesle koji će pokušati da odbrane svim sredstvima", naveo je Manojlović na svom Tviter profilu.

On je ranije najavio da će pokušati da blokiraju sve prilaze Palati Srbija na više mesta u grupama od po 20-30 ljudi, a na mapi koju je objavio obeležene su lokacije od ugla Bulevara Mihajla Pupina i Bulevara Nikola Tesla kod Brankovog mosta, preko ugla Bulevara Mihajla Pupina sa ulicama Ušće, Antifašističke borbe, Španskih boraca i Bulevara umetnosti.

Blokade su, prema mapi, planirane i na uglu Bulevara Nikole Tesle i Ulice Trešnjinog cveta, ulicama u Bloku 11C koje izlaze na Ulicu Trešnjinog cveta, kao i na više mesta u samom Bulevaru Nikole Tesle.

Inicijativa Kreni-promeni protestuje već nekoliko meseci, tražeći zabranu iskopavanja litijuma i bora u Srbiji.

(Beta, 02.15.2022)