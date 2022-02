Rusija povlači deo trupa s granice sa Ukrajinom, Peskov kaže – normalan proces

N1 Info pre 3 sata | Autor:BBC, N1 Beograd

Kremlj je potvrdio da je počeo da povlači vojne snage raspoređene uz granicu s Ukrajinom što je "normalan proces" i osudio je ponovno zapadnu "histeriju" upozoravanjem na skorašnju invaziju Rusije na Ukrajinu.

Iz Kijeva stižu reakcije da će poverovati u to "kada budu videli". "Imamo pravilo: ne veruj onome što čuješ, veruj onome što vidiš", rekao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je novinarima u Briselu da "nisu primećeni "nikakvi znaci deeskalacije". „Od početak smo govorili da će po završetku vojnih vežbi (…) vojska biti vraćena u svoje kasarne. Upravo se to sada događa, to je uobičajen proces“, rekao