Potop u Brazilu 38 poginulo u stravičnim poplavama, bujica nosila automobile, oštetila 80 kuća video

Kurir pre 23 minuta

Najmanje 38 ljudi je poginulo u klizištima i stravičnoj poplavi u brazilskom gradu Petropolisu, saopštila je spasilačka služba.

Grad, koji se nalazi u planinama severno od Rio de Žaneira, pogodile su obilne padavine. Kuće u brdskim naseljima su uništene, a automobile je odnela snažna bujica, prenosi BBC. At least 18 people have died in mudslides and floods after a mountainous region of Rio de Janeiro saw almost a month's worth of rain fall in just three hours. Read more: https://t.co/wNHFMl6iKw pic.twitter.com/QA78Lz053F — Sky News (@SkyNews) February 16, 2022 Gradonačelnik grada proglasio