Novakov sin stefan navija za Nadala! Đoković otkrio neverovatan detalj iz porodice

Foto: AP Priznajući da mu je bilo teško da prati Australijan open, na kome je jako hteo da učestvuje, a nije mogao jer je dan pred početak tog grend slema deportovan iz Australije, otkrio je i kakva je "navijačka situacija" bila u njegovoj kući dok je turnir trajao.

Novak Đoković tokom intervjua za Bi-Bi-Si / Foto BBC One Podsetimo, dve sedmice nakon proterivanja najboljeg tenisera sveta 16. januara, Rafael Nadal je pobedio Danila Medvedeva u finalu Australijan opena i došao do 21. grend slem titule. Jedne više nego što su osvojili i Novak Đoković i Rodžer Federer. Uz to, Đoković je tako ostao "samo" aktuelni vladar dva grend slema koja i slede, Rolan Garosa i Vimbldona. Upravo je i o njima, pored ostalih tema, govorio u