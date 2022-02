Putin sutra lično nadgleda vežbe sa balitičkim raketama

Danas pre 2 sata | I. Š. M.

Rusija će sutra održati vežbe sa balističkim raketama koje će, kako pišu RIA Novosti, lično nagledati predsednik Vladimir Putin.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, Rusija će 19.februara sprovesti obuku lansiranja balističkih i krstarećih raketa. Vežbe su, ukazuju, unapred planirane kako bi se proverila spremnost vojnih komandnih i kontrolnih tela, borbenih posada, posada brodova i raketnih nosača aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane. In #Russia, on 19 February, the Defence Ministry is to conduct training launches of ballistic and cruise missiles of the strategic forces.