Blog uživo kriza u Ukrajini Poginuo ukrajinski vojnik u sukobima sa pobunjenicima? Jake eksplozije odjekuju Donjeckom!

Kurir pre 1 sat

Noć na istoku Ukrajina prošla je uz međusobne artiljerijske duele, dve eksplozije na gasovodu "Družba", evakuaciju civila koja je nastavljena i međusobne optužbe da se sprema invazija.

Pred zoru usledilo je zatišij. Lideri DNR i LNR se spremaju za rat. 9.45 - Jake eksplozije odjekuju Donjeckom. Ukrajinske snage napale su trafostanicu i uništili je. Ta trafostanica snabdeva strujom odvod u Donjecku koji je ostao bez vode. Provokacije sa obe strane linije se nastavljaju. Russian media "News Front" was conveniently on the site of shelling of Vasylivka water pumping station and published a video of hits last night pic.twitter.com/bVMUjZ9gON —