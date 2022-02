Zelenski Kijev ne reaguje na provokacije, želimo diplomatskim putem da uspostavimo mir

Kurir pre 4 sati

Kijev ne reaguje na provokacije i planira da diplomatskim putem uspostavi mir u Ukrajini, izjavio je u subotu ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

-Naše bezbednosne i odbrambene snage imaju situaciju u potpunosti pod kontrolom. Ne reagujemo na provokacije i nastojimo da uspostavimo mir diplomatskim putem, rekao je Zelenski na Instagramu, a prenosi Sputnjik internešnal. View this post on Instagram A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) I ukrajinske snage i otcepljene republike u istočnoj Ukrajini ove nedelje prijavljuju sve veći broj kršenja primirja u Donbasu.