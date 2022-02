Što baš on? Italijan u neverici zbog Đokovića (video)

Večernje novosti pre 7 sati | Novosti online

Foto: EPA-EFE/IAN LANGSDON Krajinović će igrati protiv DŽazirija, a Novak protiv Italijana Musetija koji nije bio baš presrećan žrebom.

Pogledajte kako je reagovao kada je saznao da će igrati baš protiv najboljeg tenisera na svetu. Watching the ATP Draw @DubaiDutyFree Tennis Championships: 19-year-old Lorenzo Musetti from Italy (ranked 57) will play Novak Djokovic (ranked 1st) in the first match on Monday. Musetti happens to be in the room during the draw #dubaidutyfreetennis pic.twitter.com/1PuRovsA7h — Vauldi Carelse (@vauldicarelse) February 19, 2022 Čim je žrebom odlučeno da će Đoković prvi meč