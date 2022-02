Danas naoblačenje uz kišu i susnežicu pre podne

Nova pre 3 sata | Autor:Beta

U Srbiji ujutro naoblačenje sa kišom i susnežicom u Vojvodini i na zapadu zemlje, a u toku dana i na jugu i istoku uz istovremeni prestanak padavina i delimično razvedravanje na severu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od jedan do pet stepeni Celzijusa, a najviša od sedam do 13 stepeni. Vetar slab i umeren, severozapadni. U Beogradu će biti oblačno i hladnije, ujutro i pre podne povremeno s kišom. U višim delovima grada (Avala, Kosmaj) ujutro se očekuje kratkotrajan sneg. Posle podne suvo, a uveče i u toku noći delimično razvedravanje. U Beogradu najniža temperatura oko četiri stepena Celzijusa, a najviša oko osam. Vetar slab i umeren severozapadni, do kraja