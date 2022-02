Narednih dana detalji o 20.000 evra majkama za kupovinu stana

Euronews pre 2 sata | Autor: Tanjug

U narednim danima biće poznati svi detalji nephodni za ostvarivanje prava majki na državnu pomoć od 20.000 evra za kupovinu prvog stana.

Instrukcije sa neophodnim informacijama i detaljima pripremaju Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i one će biti dostavljene jedinicama lokalne samouprave. Prema Uredbi Vlade o državnoj pomoći od 20.000 evra za kupovinu prvog stana po osnovu rođenja deteta pravo na pomoć imaju majke koje su dobile dete od početka ove godine, bez obzira koje im je to dete po redu rođenja i za to se pravo