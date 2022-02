Posle svađe Na poslu sačekao kolegu u mračnoj ulici i ubadao ga do smrti: Stefana u krvi našle kolege ispred fabrike u Zemunu

Kurir pre 2 sata

Radnik I.N. (45) uhapšen je zbog sumnje da je juče ujutru nasmrt izbo svog kolegu Stefana Milinkovića (32) iz Pančeva ispred fabrike na Batajničkom drumu u Beogradu.

Zločin se dogodio oko 5.50 časova, kada su se radnici vraćali kući iz noćne smene. - Ubijeni Stefan i I.N. radili su zajedno u istoj fabrici i obojica su krenuli kući posle odrađene noćne smene. Navodno, oni su imali sukob od ranije, pa je I.N. u mračnoj ulici sačekao Stefana, potegao nož i izbo ga. On je uhapšen neposredno nakon zločina, a čak nije pokušao ni da pobegne - kaže izvor: Mislili da je udes - Na mesto tragedija poslata je i Hitna pomoć, ali je nesrećni