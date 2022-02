Đoković saznao protiv koga igra u Dubaiju: Rus je sledeći rival, jednom je već pobedio Novaka!

Mondo pre 31 minuta | Nemanja Stanojčić

Novak Đoković je saznao protivnika u svom drugom meču u 2022. godini.

Novak Đoković je saznao protivnika u svom drugom meču u 2022. godini. Prvi korak je Novak Đoković prošao uspešno, pobedio je Lorenca Muzetija na turniru u Dubaiju (6:3, 6:3). Bio je to prvi meč za srpskog igrača u ovoj sezoni, a sada ga čeka novi rival. U pitanju je Karen Hačanov (Rusija). Srpski i ruski teniser su do sada odigrali pet mečeva. Tri na tvrdoj podlozi i po jedan na travi i šljaci, Rus je samo jednom slavio. Bilo je to u finalu Mastersa u Parizu 2018.