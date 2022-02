Ruski ambasador pri UN: Ključno naći način da se izbegne rat, novi masakr u Donbasu nećemo dozvoliti

Sputnik pre 9 minuta

Ambasador Rusije pri UN Vasilij Nebenzja poručio je na sednici Saveta bezbednosti o situaciji u Ukrajini da je od ključnog značaja usredsrediti se na to kako izbeći rat i primorati Kijev da prekine napade na LNR i DNR.

Kijev, na čelu sa Vladimirom Zelenskim, vratio se ratnoj retorici i učino je sve da uništi Minske sporazume, istakao je on. Donbas se nalazi na pragu nove ukrajinske vojne avanture kao što je to bilo 2014-2015. godine. Moskva to ne može da dozvoli i zato je doneta odluka o priznavanju DNR i LNR. Prema njegovim rečima, Zapad bez ustručavanja „pumpa“ Ukrajinu naoružanjem i prebacuje instruktore. Zapad mora da obuzda militarističke planove Kijeva, upozorio je on.