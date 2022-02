Reakcija ursule Fon der Lajen: "Putinov potez da prizna Donjeck i Lugansk krši međunarodno pravo"

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti onlajn

Ursula fon der Lajen, Foto AP - Priznavanje dve separatističke teritorije u Ukrajini je očigledno kršenje međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta Ukrajine i sporazuma iz Minska - napisala je Fon der Lajen na Tviteru.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements. The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 21, 2022