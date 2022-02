Kapelo veliča Vlahovića, javio se i Del Pjero: To je gol rasnog centarfora

Nova pre 31 minuta | Autor:Bojan Vinulović

Alesandro del Pjero oduševljen je Dušanom Vlahovićem, to pokazuje od transfera, sada i golovi čine svoje.

Vlahović je u 33. sekundi debija za Juventus u Ligi šampiona dao gol Viljarealu, bilo je 1:1 na kraju, ali to nije pokvarilo utisak. Ne prija pompa Vlahoviću, pa želi da spusti loptu kada ga porede sa Alesandrom del Pjerom. I sam Del Pjero je to pozdravio. “On je u pravu kada kaže da nema potrebe da ga porede sa bilo kim. Ne treba da ga porede ni sa mnom, ni sa bilo kim drugim. Svaki igrač treba da ima svoj put, a Vlahovićev je do sada jako dobar i nadam se da će