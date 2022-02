Del Pjero: To je bio gol čistog napadača

Sport klub pre 19 minuta | Autor:Marko Vlahović

Legenda Juventusa i italijanskog fudbala Alesandro Del Pjero je imao samo reči hvale za Dušana Vlahovića posle njegovog sjajnog debija u Ligi šampiona.

Srpski špic je dao gol u 33. sekundi čime je oborio rekord jer je debitant kome je najmanje trebalo da dođe do gola u Ligi šampiona. Dušan je dao treći gol u dresu Juventusa. Ipak to nije bilo dovoljno da Juve dobije jer je Viljareal izjednačio pa se u Torino ide sa egalom 1:1. „Vlahović je odigrao sjajan meč. Mnogo se žrtvovao za tim posebno u drugom poluvremenu. Što se tiče rekorda, svi rekordi će biti oboreni pa i moji. Ali ne treba da se on poredi sa mnom ili