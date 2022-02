Rus krenuo u poteru za đokovićem: Medvedev pobedio na startu Akapulka

Večernje novosti pre 21 minuta | Novosti online

FOTO: AP Drugi teniser sveta je imao nešto sporiji početak, ali kako je meč odmicao postajao je sve sigurniji.

Uspeo je u trećem gemu da napravi prvi brejk, potom je to uradio još jednom u devetom i na taj način okončao prvi set. U drugom delu meča Rus je imao više problema. Francuz (49. na ATP listi) je u petom gemu rivalu oduzeo servis. Ipak, potpuno je stao u finišu drugog seta - dozvolio je protivniku dva brejka i tako izgubio meč. One in the books 👏 @DaniilMedwed works his way past Benoit Paire 6-3 6-4 to reach the round of 16 at #AMT2022 pic.twitter.com/bL4cKOsHmH —