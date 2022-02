"Dodik drži do reči, Bakiru ne verujem": Čović tvrdi da ne bi podržao nezavisnost Republike Srpske Video Više sa weba Povezane vesti Republika Srpska - Najčitanije

Blic pre 3 sata

U slučaju da se desi da Milorad Dodik proglasi nezavisnost Republike Srpske, a Rusija ga u tome podrži, lider HDZ BiH, Dragan Čović, tvrdi da Dodik u tome ne bi imao njegovu podršku.

- Kako bih ga u tome podržao? To bi bilo odudaranje od Ustava – rekao je Čović za Presing N1 Televizije, prenosi Srpskainfo. Poredeći odnose sa Bakirom Izetbegovićem i Miloradom Dodikom, Čivić je rekao da mu je Izetbegović više politički partner, da se pet puta češće sastaju, ali da mu ne veruje jer Izetbegović “sve obećava s namerom da to ne ispoštuje”. – Kada je reč o Dodiku, i pored naših brojnih razlika, on kada nešto obeća, to i ispuni – rekao je Čović. Lider