Kijev blokiran! Potpuni haos u ukrajinskoj prestonici, svi beže ka zapadu video

Kurir pre 1 sat

U celoj Ukrajini, stanovništvo je u strahu, a kako prenose strani mediji, ljudi masovno napuštaju domove kako bi se spasili.

Kako prenosi BBC, veliki broj ljudi napušta Kijev, glavni grad Ukrajine. U gradu se čuju sirene, a ulice prema izlazima iz grada su zakrčene. Na društvenim mrežama ljudi pišu kako se u gradu oseća panika, a neki su otišli u skloništa. Huge traffic jam at the exit from #Kiev Residents are trying to escape from the city to the west #Ukraine pic.twitter.com/wmTLrzWNuU — Middle East Update (@islamicworldupd) February 24, 2022 Televizijski snimci prikazuju ljude koji