Zašto je Putinu u Ukrajini potreban blickrig: Ovo je glavni cilj ruskog predsednika posle napada!

Kurir pre 1 sat

Ruska invazija na Ukrajinu beleži napredak koji su predvideli mnogi vojni analitičari, sa intenzivnom salvom raketnih napada pokrenutih izdaleka da unište ukrajinske aerodrome, protivvazdušnu odbranu i sisteme kontrole. Potpunu sliku onoga što se dešava na terenu teže je sastaviti u realnom vremenu, ali izgleda da se Putin odlučio za veliku kampanju koja ima za cilj da postigne promenu režima, a ne za ograničenije preuzimanje separatističkih teritorija Donbasa koje je priznao kao nezavisan.

Prema SAD, Rusija je postavile snage oko Ukrajine koje su brojale između 150.000 i 200.000 vojnika do trenutka kada je predsednik Vladimir Putin izdao naređenje da se krene rano u četvrtak. Ukrajinska državna granična služba saopštila je da je njeno osoblje napadnuto u 5 sati ujutro po lokalnom vremenu u pet provincija oko severoistočnih granica zemlje, kao i preko Donbasa i okupiranog Krima na jugu. Izveštava se da su ruski tenkovi do sredine jutra stigli do