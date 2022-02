Vučić: Srbija podržala teritorijalni integritet Ukrajine, ali neće uvesti sankcije Rusiji

Beta pre 15 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da Srbija pruža punu podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine i smatra pogrešnim njegovo kršenje, ali da neće uvesti sankcije Rusiji zbog invazije na suseda.

Srbija je, rekao je on na konferenciji za novinare posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost u Beogradu, bila suočena sa kontradiktornostima i pritiscima, ali je "uprkos tome odluka doneta trezveno, hladne glave u najboljem interesu Srbije".

"Srbija poštuje međunarodno pravo i od toga ne odustaje jer je to najbolji način da zaštitite sebe, da zaštitimo svoju zemlju, svoje interese, svoje principe, ali Srbija isto tako dobro razume svoje potrebe i bez obzira na to šta bi neko želeo ako ne pripada državnom rukovodstvu Srbije, Srbija ima svoje vitalne nacionalne i državne interese", rekao je on i dodao Srbija istovremeno poštuje i tradicionalna prijateljstva i ne zaboravlja šta se sve dešavalo 2015. ni 1999. niti u svim godinama koje su ovoj krizi prethodile.

U zaključcima sa sednice Saveta za nacionalnu bezbednost o kojima će u narednih 48 sati odlučivati Vlada Srbije, kako je Vučić pročitao navodi se da Srbija najiskrenije žali zbog svega što se događa na istoku Evrope, da Rusiju i Ukrajinu smatra prijateljskim državama, a Ruse i Ukrajinice bratskim narodima.

"Srbija smatra veoma pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta bilo koje zemlje uključujući i Ukrajinu", navodi se u zaključcima i dodaje da Srbija poštuje svoj i integritet drugih država, te da se granice mogu menjati samo u skladu sa pravilima međunarodnog prava.

Savet za nacionalnu bezbedost je u zaključcima istakao i da je Srbija "skupo platila" svoju privrženost principima međunarodnog prava jer je "zbog nastojanja da očuva svoj teritorijalni integritet krajem 20. veka bila izložena ne samo restriktivnim merama već i agresiji 19 NATO država".

Dodaje se da se Srbija, uprkos provokacijama, zalaže za očuvanje mira u regionu te da je to od ključnog značaja za napredak ekonomije i biološki opstanak građana Srbije.

"Upravo zbog toga politika Srbije mora da bude još pažljivija i popustljivija prema neodgovornim izjavama i postupcima koje dolaze iz regiona", navodi se u zaključcima, donetim kako predsednik Srbije naveo, uz pažljivo biranje "svakog slova".

Srbija će se, ističe se u zaključcima, prilikom razmatranja zahteva o sankcijama Rusiji voditi isključivo zaštitom svojih interesa, a njen vitalni interes trenutno nije uvođenje sankcija nijednoj državi.

Dalje, potrebno je da se sve planske i vežbovne aktivnosti srpske vojske i Ministarstva unutrašnjih poslova sa stranim partnerima odmah prekinu do daljnjeg.

Ministarstvo spoljnih poslova će preduzeti sve potrebne mere da zaštite bezbednost Srba koji borave u Ukrajini.

"Upozoravaju se svi državni organi i zvaničnici Srbije na svoju zakonsku obavezu da se uzdrže od podstrekivanja i pomaganja pojedincima da učestvuju u sukobima na istoku Evrope. Nadležni organi će preduzeti sve mere da spreči učešće građana Srbije, takozvanih dobrovoljaca, u sukobima i sankcionisaće sve građane koji se ne budu pridržavali zakonskih zabrana", dodaje se.

Srbija će takođe pružiti humanitarnu pomoć ugroženom stanovništvu Ukrajine.

"Nadležni državni organi će u skladu sa svojim ovlašćenjima preduzeti sve mere da u vremenu pred nama obezbede snabdevanje građana i privredne potrebnom količinom energenata, naftom i naftnim derivatima, gasom, ali i hranom i drugim potrebštinama neophodnim za pristojan i dostojanstven život", dodaje se.

Vučić je istakao da je Srbija učestvovala u mnogim ratovima u kojima je izgubila mnogo stanovnika i zbog toga je za nju mir preko potreban.

Ruska vojska započela je juče ujutru napad na Ukrajinu, a ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski proglasio je vanredno stanje i opštu mobilizaciju.

Sve evropske države osudile su rusku invaziju, a Srbija je do večeras bila uzdržana.

Evropski savet je u četvrtak uveče odobrio nove sankcije Rusiji zbog invazije Ukrajine, koje obuhvataju finansijski sektor, sektor energetike i transporta, robu dvostruke namene, kao i kontrolu i finansiranje izvoza, viznu politiku i dodatne liste ruskih pojedinaca.

Vučić: Ni Rusija nije uvodila Srbiji sankcije '90-tih, nemoguće je to uraditi preko noći

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije moguće preko noći uvesti sankcije Rusiji, jer ni oni nisu uvodili sankcije Srbiji 1990-tih godina, kao ni Republici Srpskoj danas.

"Oni su nas sačuvali u Savetu bezbednosti UN 2015. godine. Je li vi mislite da u državnim poslovima imate pravo da takve stvari zaboravljate", rekao je Vučić novinarima u Palati Srbija.

Naglasio je da je Rusija najznačajniji garant očuvanja integriteta Srbije i Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244 koja se odnosi na Kosovo i Metohiju i dodao da je i Ukrajina uvek podržavala teritorijalni integritet Srbije.

"Upravo zato se i nalazimo u ovako teškoj poziciji", kazao je Vučić na konferenciji za novinare na kojoj je rekao da Srbija podržava teritorijalni ingegritet i suverenitet Ukrajine, i da neće uvoditi sankcije Rusiji.

Naglasio je da se Srbija nalazi na evropskom putu i da je to njeno strateško opredeljenje, ali da Srbija "neće hrliti u neprijateljstva zato što to neko drugi od nje traži".

On je na konferenciji za novinare pročitao zaključke koje je po pitanju stava Srbije o Rusiji i Ukrajini usvojio danas Savet za nacionalnu bezbednost, i naveo da će o tom dokumentu odlučivati Vlada Srbije u narednih 48 sati.

Vučić: Nema naznaka da će biti poremećaja na tržištu, obezbeđeno dovoljno i energenata i hrane

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nema naznaka da će biti poremećaja na tržištu, kao posledice sukoba Rusije i Ukrajine, i da je Srbija nabavila dovoljne količine energenata i hrane.

On je novinarima u Palati Srbija rekao da su nabavljene količine pšenice i kukuruza dovoljne za narednih šest meseci, da je kupljeno 30.000 tona dodatnih količina brašna.

Dodao je da su obezbeđene i dovoljne količine pirinča, ulja, soli i dugotrajnog mleka, sardina, ali da se još uvek čeka potvrda za još 3.000 tona mleka u prahu.

Kada su u pitanju energenti, naglasio je da postoje ratne i mirnodopske rezerve pri Vojsci Srbije, zatim pri Ministarstvu energetike i u robnim rezervama.

"Problemi su sa cenama sirovina, sa cenama energenata i to su stvari koje ćemo uspeti u potpunosti da osiguramo za građane, da mogu da imaju stabilnost i sigurnost", naveo je Vučić.

Vučić je rekao da ima dovoljno dizela, benzina, mazuta, sirove nafte, mlaznog goriva i drugih rezervi za snabdevanje od 13 do 22 dana, u zavisnosti od energenta.

Vučić: Ja sam kriv što nismo uveli sankcije Rusiji, ne prepisujemo odluke Brisela

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ako neko traži krivca za to što Rusiji nisu uvedene sankcije, neka okrivi njega.

"Ja sam kriv, ako tražite krivca, ja nisam mislio da treba uvesti sankcije, neki su mislili, ali ja nisam", rekao je Vučić na konferenciji za novinare na kojoj je pročitao zaključke Nacionalnog saveta za bezbednost o kojima će u narednih 48 sati odlučivati Vlada Srbije.

Odgovarajući na pitanje da li može da jasno osudi napad Rusije na Ukrajinu, Vučić je rekao da je u zaključku Saveta za nacionalnu bezbednost jasno rečeno da "smatraju veoma pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine" i da je ta izjava dovoljno precizna.

Vučić je dodao da nije gledao kako izgleda Ukrajina danas, jer "više ne zna šta su pravi snimci, a šta lažni".

Upitan da li današnje odluke Saveta za nacionalnu bezbednost mogu da zaustave evropski put Srbije i podršku reformama, Vučić je rekao da se "priča stalno menja" te da je sad kad je podržao integritet Ukrajine, fokus stavljen na sankcije.

"Ja sam predsednik još tri ili četiri dana, pa vi glasajte za predsednika koji će da uvedu sankcije Rusiji", rekao je Vučić i pitao da li će javnost i mediji biti fer i reći da je rukovodstvo države uradilo sve što je moglo.

"Za razliku od drugih evropskih i svetskih lidera ja sam predvideo, ne do detalja ali sam predvideo šta će se desiti, i to sam govorio svetskim liderima u kom smeru ide. Je li moguće da mislite da možete da pronađete bolje rešenje, je li mislite da sam glup a da bi neko drugi imao bolje rešenje", pitao je Vučić.

On je ponovio da je u odluku o ukrajinskoj krizi uloženo mnogo truda, a da kad je reč o sankcijama, Srbija ne želi da prepisuje sve odluke Brisela.

"Eto nećemo da prepisujemo vaše odluke jer imamo različite interese po pitanju Kosova i po drugim pitanjima", poručio je predsednik Srbije i dodao da Srbija neće ukinuti nezavisnost svoje zemlje.

