Gospodski! Novak Đoković je ovo uradio posle senzacionalnog poraza u Dubaiju i oduševio svet

Večernje novosti pre 41 minuta | D. N.

Tanjug/AP Jirži Veseli se pobrnuo za senzaciju, pobedio je Novaka Đokovića, a time doprineo i da se prekine Noletov niz teniske vladavine.

Đokovićev rekord od 361 sedmice na vrhu ATP liste će biti zaustavljen narednog ponedeljka, ali Novak, i pored vrlo emotivnog priznanja pred novinarima kako se oseća posle poraza, nije želeo da na društvenim mrežama o tome govori, već samo o dve stvari. Najpre je rešio je da pohvali momka koji ga je savladao. - Sjajno odigrano, Jirži. Želim ti sve najbolje u nastavku turnira, poručio je naš as na Tviteru, ali odmah dodao i sledeće: Congratulations also to a very