Da li je Zelenski napustio Kijev?! Ruska duma tvrdi da jeste, Ukrajinci negiraju! Ovo je dokaz da želi da ostane uz svoj narod!

Kurir pre 1 sat

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbio je ponudu Sjedinjenih Država za evakuaciju iz glavnog grada Kijeva, saopštila je u subotu ambasada Ukrajine u Britaniji na Tviteru.

Prema navodima ambasade, Zelenski je rekao SAD: ''Borba je ovde; treba mi municija, a ne vožnja'', prenosi CNN. -Ukrajinci su ponosni na svog predsednika, dodaje se u tvitu. “The fight is here; I need ammunition, not a ride.” - @ZelenskyyUa on the US evacuation offer. Ukrainians are proud of their President💙💛 — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) February 26, 2022 U video snimku objavljenom u subotu ujutro na Tviteru, Zelenski je rekao: „Ne odlažemo oružje“.