Pregovori Ukrajine i Rusije počinju sutra ujutru?

Dnevnik pre 17 minuta | Tanjug

KIJEV: Pregovori delegacija Rusije i Ukrajine počeće sutra ujutru, javlja TASS pozivajući se na neimenovani izvor.

Prema navodima neimenovanog izvora, razlog su logistički problemi ukrajinske delegacije. "To nije odlaganje. Sastanak će početi ujutru", naveo je on. Prethodno je portparol ukrajinskog predsednika Sergej Nikoforov rekao da pregovori neće početi još nekoliko sati. Nikoforov je rekao da su pregovori odloženi zbog "veoma komplikovanih logističkih i bezbednosnih mera" za ukrajinsku delegaciju. On je u intervjuu za "Novoje vremja" dodao da je na agendi "pitanje mira" i