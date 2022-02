Dominacija Nadala se nastavlja: Španac bez izgubljenog seta stigao do titule u Akapulku!

Kurir pre 49 minuta

Španski teniser Rafael Nadal osvojio je titulu na turniru u Akapulku, pošto je u finalu savladao Britanca Kamerona Norija rezultatom 2:0 u setovima (6:4, 6:4).

Popularni Bik sa Majorke se nalazi u neverovatnoj seriji, osvojio je tri titule od početka sezone i vezao 15. pobeda, što je njegov najbolji start u karijeri. Trijumfom u Akapulku Rafa je stigao do 91. trofeja i sada ima pet više od velikog rivala Novaka Đokovića. Zanimljivo, španski as je do četvrtog trofeja na ovom turniru stigao bez izgubljenog seta, a to mu je pošlo za rukom rekordni 30. put u karijeri. 91 and done 💪 The moment @RafaelNadal locked up his 91st