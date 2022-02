Bili bi realna pretnja za Rusiju: Rogozin o balističkim raketnim sistemima Ukrajine

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto printskrin YouTube Armymedia BG -Oni imaju legendarna dnjepropetrovska preduzeća, tamo postoji izuzetan potencijal.

Sada su usmereni na stvaranje balističkih kompleksa koji imaju realnu mogućnost za udare po našoj teritoriji, rekao je Rogozin u emisiji „Solovjov lajv“. On je dodao ni za jedan konstruktorski kolektiv ne predstavlja veliki problem da poveća domet sistema „Grom“ koji se sad koristi u Ukrajini. -To je realna pretnja za Rusiju sve do Urala, naveo je Rogozin. rs.sputniknews.com BONUS VIDEO - KRIZA KOJA BRINE CEO SVET: Da li će narasle tenzije oko Ukrajine eksplodirati