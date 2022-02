Oglasio se advokat Dijane Hrkalović nakon otkazivanja punomoćja

Nova pre 5 sati | Autor:Beta

Advokat Sead Spahović izjavio je danas da su on i ostali pravni zastupnici otkazali punomoćje bivšoj državnoj sekretarki Ministarstva unutrašnjih poslova Dijani Hrkalović.

Spahović je rekao agenciji Beta i da, zbog „advokatske tajne“ ne može da kaže zašto je do toga došlo. Upitan da li su on i još dvojica advokata otkazali punomoćje Hrkalović, Spahović je odgovorio potvrdno. Na pitanje zašto je to urađeno, on je odgovorio da "zbog advokatske tajne i odnosa sa klijentom" na to pitanje ne može da odgovori. "Ne mogu da odgovorim zašto je do toga došlo, ali da je do toga došlo, je tačno", rekao je on. Pravni zastupnici Hrkalović su bili