Aleksić: Boriću se do kraja života, oštećene pripremane za suđenje mesecima

Danas pre 1 sat | J. Diković

U Palati pravde danas je nastavljeno suđenje Miroslavu Aleksiću, koji se tereti za silovanja i polna uzmeiravanja polaznica svoje škole “Stvar srca”.

On je u sud došao u pratnji supruge Biljane Mašić. Iznoseći svoju odbranu, Aleksić je rekao da će se do kraja života boriti protiv optužbi, jer je deo srpskog naroda i kulture, navodeći da „koren ovog naroda nisu bolesti, mi nismo bolestan narod“. On se tereti za četiri krivična dela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih dela polnog uznemiravanja, od čega su dva, takođe, kvalifikovana u produženom trajanju. Aleksić je na današnjem ročuštu