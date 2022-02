Turska zabranila prolaz ratnih brodova kroz Bosfor i Dardanele

Danas pre 3 sata | Beta

Turska je saopštila danas da će primeniti međunarodnu konvenciju koja joj dozvoljava da zatvori prolaze na ulazu u Crno more za ratne brodove „ratobornih zemalja“.

Turska je zabranila prolaz svim ratnm brodovima u Crno more kroz Bosfor i Dardanele, bilo da zemlje koje izlaze na Crno more ili ne, rekao je večeras turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu. „Upozorili smo zemlje, bilo da izlaze na Crno more ili ne, da ne upućuju svoje ratne brodove preko Crnog mora. Primenjujemo odredbe Konvencije iz Montrea“, koja daje Ankari prava upravljanja za ta dva plovna prolaza, rekao je ministar. Prema Konvenciji iz Montrea iz