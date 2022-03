U Srbiji danas oblačno, mestimično susunežica

Nova pre 6 sati | Autor:Beta

U Srbiji će danas biti oblačno, mestimično sa susunežicom i snegom, a u nižim predelima sredinom dana i kišovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Vojvodini će biti umereno do potpuno oblačno i suvo. Duvaće slab i umeren severni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od minus pet do nule, a najviša dnevna od dva do sedam stepeni. U Beogradu će ujutru na širem području grada biti slab mraz, tokom dana oblačno, povremeno sa slabim padavinama, ujutru susnežica i sneg, a tokom dana i kiša. Jutarnja temperatura kretaće se od minus tri do nula, a najviša dnevna oko pet stepeni Celzijusa. BONUS VIDEO: Najava