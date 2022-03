Srbija glasala za rezoluciju UN kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu

Euronews pre 39 minuta | Autor: Euronews Srbija

Generalna skupština UN je usvojila rezoluciju kojom se, kako se navodi, osuđuje "ruska invazija na Ukrajinu i poziva Moskva da odmah povuče snage iz Ukrajine".

Među državama koje su glasale "za" bila je i Srbija. Nakon glasanja u GS UN na Tviteru se oglasio šef delegacije EU u Srbiji Emanuele Žiofre koji je pozdravio potez Srbije. Za rezoluciju je glasalo 141 od 193 članica Generalne skupštine, prenosi Rojters. Uzdržano je bilo 35 država. Rezolucija je usvojena na završetku retke vanredne sednice Generalne skupštine koju je sazvao Savet bezbednosti, a koja je počela u ponedeljak. A thumping defeat for Russia at the UN