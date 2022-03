„Moje vreme je dragoceno, propustio bih Svetsko zbog bolje ponude“

Nova pre 1 sat | Autor:Beta

Britanski snukeraš Roni O'Saliven izjavio je da bi propustio Svetsko prvenstvo u snukeru ako bi dobio "bolju ponudu", preneo je BBC.

Šestostruki svetski šampion plasirao se u utorak u drugo kolo Otvorenog prvenstva Velsa savladavši Džejmsa Kejhila. „Za mene više nema emocija u igri. To je samo zabava i tako želim i da bude. Ne bih mogao drugačije. Ja samo uživam u svom životu i uživam u onome što radim. U nekom trenutku jednostavno odsečete emociju“, izjavio je O’Saliven sa BBC Vels. "Da me neko pozove i kaže da ima odličan posao za mene, ali da se on kosi sa Svetskim prvenstvom i da je to bolja