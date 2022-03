Sprečen atentat na Zelenskog, Čečeni onesposobljeni

Politika pre 8 sati

Iako je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski već prvog dana napada Rusije na Ukrajinu nagovestio da postoje indicije da je označen kao meta atentata, sada je ova priča zvanično i potvrđena.

Kako javljaju strani mediji, elitne jedinice čečenske paravojske pokušale su da ubiju Zelenskog, a njihov pokušaj je sprečen. „Pokušaj atentata je osujećen”, rekao je Aleksij Danilov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu. An assassination attempt on Volodymyr Zelenskyy, prepared by an "elite group of Kadyrovtsi (Kadyrov's thugs)," has been prevented in Kyiv Oblast, @NSDC_ua secretary Oleksiy Danilov said. They were terminated. — Euromaidan Press