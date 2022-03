Osmi dan rata u Ukrajini, eksplozije u Kijevu

RTS pre 22 minuta

Ratna dejstva u Ukrajini nastavljena su osmi dan. Snažne eksplozije čule su se u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima tokom noći i jutra, javlja Bi-Bi-Si. U sukobima je stradalo najmanje 227 civila, ali se strahuje da je taj broj daleko veći, saopštile su Ujedinjene nacije. Moskva je prvi put zvanično potvrdila kolike su žrtve u ruskim redovima – 498 mrtvih i 1.597 ranjenih. Danas se očekuje nastavak pregovora ruske i ukrajinske delegacije.

10:20 Zaharova: Ovo je sveopšta histerija Portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova kaže da je reakcija međunarodne zajednice na poteze Rusije, uključujući Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija "histerična", a da su izjave zvaničnika "apsurdne". "To je histerija, to je zastrašivanje, to je sve zajedno. Oni će sve više i više da iznose te apsurdne tvrdnje", rekla je Zaharova. Kako je istakla, Rusija se trudila da spreči razvoj događaja u