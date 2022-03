Jang predvodio atlantu do pobede: Odlično izdanje Bogdanovića protiv Bulsa! (video)

Hot sport pre 4 sati | HotSport HotSport Dimitrije

U noći između četvrtka i petka odigrano je sedam utakmica NBA lige.

Košarkaši Atlanta Hoksa ugostili su Čikago Bulse u ‘Stejt Farm Areni‘. Domaćin je ostvario novi trijumf pred nešto više od 17 hiljada navijača. Utakmica je završena rezultatom 130:124. Čikago je bolje startovao. Bulsi su vodili sve do četvrte deonice, a onda je domaćin uzvratio sjajnom igrom. Bulsi su su nakon 12 minuta igre stekli +6. Do poluvremena su povećali prednost na 56:63. Bila je to egal utakmica, Hoksi su konstatno jurili priključak. Boljim izdanjem nakon