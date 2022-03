Bogdan opet odličan, Luka rasturio, brukanje Lejkersa!

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Izuzetno važna pobeda za Atlantu koja pokušava na mala vrata da uđe u plej-of.

Houksi su u najtežem trenutku odigrali jedan od najboljih mečeva u sezoni, tukli Čikago, uz odličnu partiju Bogdanovića. Srbin je pogodio ključnu trojku na manje od dva minuta do kraja, tada je domaćin stigao do prednosti i na kraju pobede. Jang je ubacio 39 poena, Bogdanović dodao 20, uz četiri skoka, par asistencija i blokada. Atlanta ima još 20 utakmica, trenutno su 10. cilj je da stignu do mesta koje znači doigravanje za plej-of, tako bi imali šansu da spasu