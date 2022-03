Kojčić: Obezbeđeno dovoljno naftnih derivata, nema potrebe da se prave zalihe

N1 Info pre 49 minuta | Autor:RTS

Nema razloga da se stvaraju zalihe, država je spremno dočekala ovu krizu i obezbedila dovoljne količine naftnih derivata, kaže za RTS pomoćnik ministarke rudarstva i energetke Raša Kojčić. „Pojavile su se lažne informacije na društvenim mrežama da je došlo do redukcije isporuka naftnih derivata, što je nedopustivo.

Država je obezbedila dovoljne količine i dizela i benzina. Tržišna inspekcija je na terenu i već su napisane kazne koje se kreću od od 50.000 do 2.000.000 dinara, uz mogućnosti zabrane rada do šest meseci“, rekao je za RTS Raša Kojčić. Država, kaže on, ulazi spremna u ovaj period i obezbedila je dovoljne količine naftnih derivata. "Imamo u rezervama dizela i bezolovnog benzina za 60 dana, mazuta za 122 dana, TNG za 23 dana i kerozina za 118 dana, tako da smo