Šolc: Hitno potreban prekid sukoba i pregovori

RTV pre 3 sata | Tanjug

BERLIN - Hitno je potreban prekid sukoba i dalji pregovori o povlačenju ruskih trupa iz Ukrajine kako bi se pomoglo u deeskalaciji situacije u toj zemlji, izjavio je danas nemački kancelar Olaf Šolc.

„Koliko god nam to sada izgledalo nerealno, ne smemo da ne pokušamo da to postignemo. Ono što se trenutno dešava je rat protiv ukrajinskog naroda“, rekao je Šolc nemačkom ZDF-u, prenosi Rojters. On je takođe upozorio da je od velike važnosti da se spreči direktan sukob između NATO i Rusije, tako da neće biti odluke o vojnom učešću te organizacije u sukobu. "U početnoj fazi dogovorene sankcije Rusiji pokazale su efekat", naveo je Šolc. Nemački kancelar je takođe