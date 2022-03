Obratila se zvaničnicima EU: Turković traži da BiH odmah dobije status kandidata

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Printskrin Turković je ovaj apel uputila nakon što je još nekoliko zemalja iznelo slične zahteve pred EU, a nakon ruskog napada na Ukrajinu. - U ovim teškim i neizvesnim vremenima za sigurnost Evrope, molimo vas da Bosni i Hercegovini odmah dodelite status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji - napisala je Turković na Tviteru.

Kako je naglasila, pristupanje Evropskoj uniji garantuje mir i stabilnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. In these grave & uncertain times for the security of Europe, we ask you to immediately grant 🇧🇦 candidate status for the 🇪🇺. Accession to the 🇪🇺guarantees peace and stability of 🇧🇦 and the Western Balkans. @vonderleyen @JosepBorrellF @EUCouncil @OliverVarhelyi @Europarl_EN — Bisera Turković (@BiseraTurkovic) March 3, 2022