Kada u maju krenemo u pozorište ili muzej uz kartu i fiskalni račun

Od 130.000 privrednika koji su u obavezi da pređu na novi sistem E- fiskalizacije do sada je to učinilo - njih oko 10.000. Nadleži apeluju - da taj proces ubrzaju. Subvencije su isplaćene, a do isteka roka ostalo je manje od dva meseca.

U proširenom obuhvatu fiskalizacije, od maja će pozorišta, muzeji i sve ustanove kulture biti u obavezi da izdaju fiskalne račune. "Prepoznajemo značaj fiskalizacije i u nju smo krenuli na vreme nismo čekali april", rekao je Aleksandar Nikolić, direktor Pozorišta "Duško Radović". "Ovde smo imali priliku da vidimo da pored procesa fiskalizacije podržava se i proces bezgotovidnskog plaćanja u jednom uređaju što nije bilo moguće u starom modelu", kaže Dragana